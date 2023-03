Coinbase Aktie News: Coinbase am Montagvormittag fester

Aktien in diesem Artikel Coinbase 72,99 EUR

Das Papier von Coinbase legte um 09:22 Uhr zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 3,3 Prozent auf 77,45 USD. Zuletzt wechselten 50.614 Coinbase-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (206,79 USD) erklomm das Papier am 30.03.2022. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 62,55 Prozent über dem aktuellen Kurs der Coinbase-Aktie. Am 07.01.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 31,55 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 145,48 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Coinbase ließ sich am 21.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Coinbase hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -2,46 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,32 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Coinbase im vergangenen Quartal 629,11 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 74,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Coinbase 2.498,46 USD umsetzen können.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Coinbase wird am 10.05.2023 gerechnet.

In der Coinbase-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -3,986 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

