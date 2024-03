Coinbase Aktie News: Coinbase am Nachmittag freundlich

Kursverlauf

Die Aktie von Coinbase zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Coinbase-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 4,2 Prozent auf 239,85 USD.

Die Coinbase-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,2 Prozent auf 239,85 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Coinbase-Aktie bei 240,50 USD. Bei 231,38 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Der Tagesumsatz der Coinbase-Aktie belief sich zuletzt auf 745.668 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 271,45 USD. Dieser Kurs wurde am 12.03.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Coinbase-Aktie derzeit noch 13,17 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 46,45 USD am 07.06.2023. Der aktuelle Kurs der Coinbase-Aktie ist somit 80,63 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Coinbase-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 15.02.2024 lud Coinbase zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,04 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -2,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Coinbase im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 51,61 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 953,80 USD. Im Vorjahresviertel waren 629,11 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 08.05.2024 dürfte Coinbase Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,74 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie

Coinbase-Analyst warnt vor flüchtigem Trend: So steht es um AI Coins

Coinbase-Aktie entzieht sich Sog des Bitcoin-Kursrutsches

New Constructs-CEO: Reddit-IPO läutet "Rückkehr des Schrott-Börsengangs" ein