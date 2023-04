Coinbase Aktie News: Coinbase am Vormittag mit Einbußen

Aktien in diesem Artikel Coinbase 57,40 EUR

Die Aktie verlor um 09:17 Uhr in der Tradegate-Sitzung 1,3 Prozent auf 58,13 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Coinbase-Aktie bei 57,40 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 58,22 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 2.724 Coinbase-Aktien.

Am 21.04.2022 markierte das Papier bei 144,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 59,63 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Coinbase-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 30,05 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 93,48 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 21.02.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,46 USD. Im Vorjahresquartal waren 3,32 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Coinbase in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 74,82 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 629,11 USD. Im Vorjahresviertel waren 2.498,46 USD in den Büchern gestanden.

Die Coinbase-Bilanz für Q1 2023 wird am 10.05.2023 erwartet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -3,887 USD je Aktie in den Coinbase-Büchern.

