Coinbase Aktie News: Coinbase zeigt sich am Nachmittag freundlich

Die Aktie von Coinbase gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Coinbase-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 208,37 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Coinbase-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 208,37 USD. In der Spitze gewann die Coinbase-Aktie bis auf 209,59 USD. Bei 207,61 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 348.777 Coinbase-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (283,33 USD) erklomm das Papier am 26.03.2024. 35,97 Prozent Plus fehlen der Coinbase-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.06.2023 gab der Anteilsschein bis auf 46,45 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 77,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Coinbase-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 02.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 4,84 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,34 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Coinbase 2,33 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 201,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 772,53 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Coinbase am 06.08.2024 vorlegen.

In der Coinbase-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 7,13 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

