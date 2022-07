Coinbase Aktie News: Anleger greifen bei Coinbase am Mittwochmittag zu

Aktien in diesem Artikel Coinbase 65,77 EUR

Um 20.07.2022 12:22:00 Uhr wies die Coinbase-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,9 Prozent auf 64,61 EUR nach oben. Die Coinbase-Aktie legte bis auf 65,89 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 65,89 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 4.235 Coinbase-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 318,50 EUR erreichte der Titel am 09.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 79,71 Prozent könnte die Coinbase-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 39,50 EUR fiel das Papier am 12.05.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Coinbase-Aktie damit 63,57 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 10.05.2022 legte Coinbase die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,98 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Coinbase ein Ergebnis je Aktie von 3,05 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 35,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1.166,44 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 1.801,11 USD in den Büchern gestanden.

Am 09.08.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Coinbase veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2023-Bilanz auf den 08.08.2023.

Der Verlust 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -7,761 USD je Coinbase-Aktie belaufen.

Studien der Bank of America: Warum auch im Krypto-Winter das Interesse der Investoren nicht einfriert

Übernahmeversuch mitten im Krypto-Chaos: Krypto-Kreditgeber Nexo will angeschlagenen Konkurrenten Vauld kaufen

Umstufung möglich: Bald Bitcoin zum Anfassen?

