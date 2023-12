Coinbase Aktie News: Coinbase am Mittwochvormittag im Aufwind

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Coinbase. Die Coinbase-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 147,56 EUR.

Um 09:16 Uhr ging es für das Coinbase-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 147,56 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Coinbase-Aktie sogar auf 148,80 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 147,50 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.244 Coinbase-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.12.2023 bei 148,80 EUR. Der derzeitige Kurs der Coinbase-Aktie liegt somit 0,83 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.01.2023 bei 30,05 EUR. Derzeit notiert die Coinbase-Aktie damit 391,13 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 02.11.2023 hat Coinbase die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Coinbase ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -2,43 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,20 Prozent auf 674,15 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 590,34 USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Coinbase wird am 21.02.2024 gerechnet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Coinbase 2023 einen Verlust in Höhe von -0,861 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

