Coinbase Aktie News: Coinbase am Vormittag mit Abschlägen

Der Coinbase-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Um 09:21 Uhr verlor das Papier 1,3 Prozent auf 74,15 USD. Bisher wurden heute 8.454 Coinbase-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 206,79 USD. Dieser Kurs wurde am 30.03.2022 erreicht. Gewinne von 64,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.01.2023 bei 31,55 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 135,02 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Coinbase-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Coinbase am 21.02.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -2,46 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 3,32 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 74,82 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 629,11 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 2.498,46 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Coinbase wird am 10.05.2023 gerechnet.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -3,960 USD je Coinbase-Aktie.

