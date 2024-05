Coinbase Aktie News: Coinbase am Dienstagnachmittag mit Verlusten

Coinbase im Blick

Die Aktie von Coinbase gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Coinbase-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 224,56 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Coinbase-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 224,56 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Coinbase-Aktie bisher bei 223,82 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 232,01 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 895.424 Coinbase-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 26.03.2024 auf bis zu 283,33 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 26,17 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 46,45 USD ab. Abschläge von 79,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Coinbase-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Coinbase 0,000 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Coinbase am 02.05.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,84 USD. Im Vorjahresviertel hatte Coinbase -0,34 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 201,18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,33 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 772,53 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Coinbase dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 06.08.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Coinbase-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 7,13 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie

So schlagen Sie aus einem Bitcoin-Crash Gewinn

Coinbase-Aktie verliert letztilch dennoch: Coinbase schreibt schwarze Zahlen

Peter Schiff hält nichts von extrem bullishen Bitcoin-Kursprognosen