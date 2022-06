Coinbase Aktie News: Coinbase am Nachmittag stark gefragt

Aktien in diesem Artikel Coinbase 56,67 EUR

Um 21.06.2022 16:22:00 Uhr sprang die Coinbase-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 12,2 Prozent auf 56,00 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Coinbase-Aktie bei 56,84 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 51,10 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 18.312 Coinbase-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 318,50 EUR erreichte der Titel am 09.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. 82,42 Prozent Plus fehlen der Coinbase-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 12.05.2022 auf bis zu 39,50 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 41,77 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Coinbase am 10.05.2022 vor. Coinbase vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,98 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 3,05 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Coinbase in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 35,24 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1.166,44 USD im Vergleich zu 1.801,11 USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 09.08.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -3,546 USD je Aktie in den Coinbase-Büchern.

