Coinbase Aktie News: Coinbase zeigt sich am Montagmittag fester

Die Aktie von Coinbase gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Coinbase konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,1 Prozent auf 73,99 USD.

Die Coinbase-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 11:47 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 73,99 USD. Bisher wurden heute 15.975 Coinbase-Aktien gehandelt.

Am 15.07.2023 markierte das Papier bei 114,43 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Coinbase-Aktie ist somit 54,66 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.01.2023 (31,55 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Coinbase-Aktie 57,36 Prozent sinken.

Am 04.08.2023 lud Coinbase zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,42 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -4,98 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Coinbase mit einem Umsatz von insgesamt 707,91 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 808,33 USD erwirtschaftet worden waren, um 12,42 Prozent verringert.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Coinbase am 07.11.2023 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --1,817 USD je Coinbase-Aktie.

