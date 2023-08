Coinbase Aktie News: Coinbase tendiert am Montagvormittag fester

Coinbase im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Coinbase. Zuletzt sprang die Coinbase-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 68,40 EUR zu.

Das Papier von Coinbase konnte um 09:16 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 1,2 Prozent auf 68,40 EUR. Die Coinbase-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 68,40 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 67,00 EUR. Von der Coinbase-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 809 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (101,74 EUR) erklomm das Papier am 14.07.2023. Mit einem Zuwachs von mindestens 48,74 Prozent könnte die Coinbase-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 30,05 EUR. Dieser Wert wurde am 06.01.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 56,07 Prozent.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Coinbase am 04.08.2023 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,42 USD. Im Vorjahresquartal hatten -4,98 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 707,91 USD in den Büchern – ein Minus von 12,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Coinbase 808,33 USD erwirtschaftet hatte.

Am 07.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Coinbase veröffentlicht werden.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,817 USD je Coinbase-Aktie stehen.

