Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase am Abend mit Einbußen

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Coinbase. Das Papier von Coinbase befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,8 Prozent auf 299,03 USD ab.

Das Papier von Coinbase gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 1,8 Prozent auf 299,03 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Coinbase-Aktie bis auf 298,96 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 301,04 USD. Bisher wurden heute 912.331 Coinbase-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 444,59 USD erreichte der Titel am 19.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Coinbase-Aktie liegt somit 32,74 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 142,59 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 52,32 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Coinbase am 31.07.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5,14 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 109,61 Prozent auf 2,99 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,43 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Coinbase am 30.10.2025 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 7,51 USD je Aktie in den Coinbase-Büchern.

Redaktion finanzen.net

