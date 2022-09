Coinbase Aktie News: Coinbase gewinnt am Mittwochmittag an Fahrt

Aktien in diesem Artikel Coinbase 68,28 EUR

1,61% Charts

News

Analysen

Um 12:22 Uhr konnte die Aktie von Coinbase zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 68,56 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Coinbase-Aktie bei 68,81 EUR. Mit einem Wert von 68,48 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 3.540 Coinbase-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 318,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 78,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 12.05.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 39,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 73,57 Prozent würde die Coinbase-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 09.08.2022 hat Coinbase in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Coinbase hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -4,98 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,42 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 63,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 808,33 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 2.227,96 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 08.11.2022 dürfte Coinbase Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass Coinbase im Jahr 2022 -11,530 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie

Neues Spar-Abo von Netflix: Keine Krypto-Werbung erlaubt

Nach NFT-Auktion: Hacker stehlen 119,2 Ethereum Spendengelder aus Bill Murrays Wallet

Was sind eigentlich Aktien-Token?

Ausgewählte Hebelprodukte auf Coinbase Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coinbase Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coinbase

Bildquellen: Burdun Iliya / Shutterstock.com