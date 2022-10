Coinbase Aktie News: Coinbase fällt am Freitagnachmittag

Aktien in diesem Artikel Coinbase 64,86 EUR

Die Coinbase-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:22 Uhr mit Abschlägen von 2,5 Prozent bei 65,56 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Coinbase-Aktie bis auf 63,02 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 64,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 29.013 Coinbase-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 318,50 EUR erreichte der Titel am 09.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Coinbase-Aktie liegt somit 79,42 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.05.2022 (39,50 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 65,97 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Coinbase am 09.08.2022. Der Verlust je Aktie belief sich auf -4,98 USD. Im Vorjahresquartal waren 6,42 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 808,33 USD – eine Minderung von 63,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2.227,96 USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte Coinbase am 03.11.2022 präsentieren. Coinbase dürfte die Q3 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 07.11.2023 präsentieren.

In der Coinbase-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 -11,591 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

