Coinbase Aktie News: Coinbase am Mittwochnachmittag im Plus

Das Papier von Coinbase konnte um 04:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 33,36 EUR. Die Coinbase-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 33,70 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 33,53 EUR. Zuletzt wechselten 11.447 Coinbase-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 246,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.12.2021). Der derzeitige Kurs der Coinbase-Aktie liegt somit 86,47 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 32,65 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.12.2022). Mit einem Abschlag von mindestens 2,17 Prozent könnte die Coinbase-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Coinbase ließ sich am 03.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -2,43 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Coinbase ein Ergebnis je Aktie von 1,62 USD vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 55,00 Prozent auf 590,34 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.311,91 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 23.02.2023 dürfte Coinbase Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2022 ein EPS von --11,717 USD je Coinbase-Aktie.

