Coinbase Aktie News: Coinbase am Montagmittag im Minusbereich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Coinbase. Das Papier von Coinbase gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,5 Prozent auf 121,60 USD abwärts.

Um 12:03 Uhr fiel die Coinbase-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 2,5 Prozent auf 121,60 USD ab. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 122.054 Coinbase-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.12.2023 bei 187,39 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 54,10 Prozent hinzugewinnen. Am 07.06.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 46,45 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Coinbase-Aktie 61,80 Prozent sinken.

Am 02.11.2023 legte Coinbase die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -2,43 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Coinbase hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 674,15 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 590,34 USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 21.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --0,781 USD je Coinbase-Aktie.

