Coinbase Aktie News: Coinbase präsentiert sich am Montagnachmittag fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Coinbase. Das Papier von Coinbase legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 4,8 Prozent auf 130,78 USD.

Die Aktie legte um 16:08 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 4,8 Prozent auf 130,78 USD zu. Die Coinbase-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 131,78 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 124,15 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Coinbase-Aktien beläuft sich auf 3.621.710 Stück.

Am 29.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 187,39 USD an. 43,28 Prozent Plus fehlen der Coinbase-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 46,45 USD erreichte der Anteilsschein am 07.06.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Coinbase-Aktie 64,48 Prozent sinken.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Coinbase am 02.11.2023. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -2,43 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Coinbase mit einem Umsatz von insgesamt 674,15 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 590,34 USD erwirtschaftet worden waren, um 14,20 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.02.2024 erfolgen.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,781 USD je Coinbase-Aktie stehen.

