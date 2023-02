Coinbase Aktie News: Coinbase am Mittag leichter

Aktien in diesem Artikel Coinbase 58,07 EUR

Die Coinbase-Aktie musste um 12:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 58,07 EUR. Im Tief verlor die Coinbase-Aktie bis auf 55,84 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 57,81 EUR. Zuletzt wechselten 40.995 Coinbase-Aktien den Besitzer.

Am 29.03.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 185,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Coinbase-Aktie mit einem Kursplus von 68,61 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 06.01.2023 auf bis zu 29,96 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 93,83 Prozent.

Coinbase veröffentlichte am 04.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -2,43 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,62 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Coinbase 590,34 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 55,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1.311,91 USD umgesetzt worden.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.05.2023 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass Coinbase im Jahr 2023 -4,623 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

