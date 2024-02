Coinbase Aktie News: Coinbase gewinnt am Donnerstagmittag

Kursentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Coinbase. Zuletzt sprang die Coinbase-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 4,1 Prozent auf 169,01 USD zu.

Die Coinbase-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 12:02 Uhr 4,1 Prozent im Plus bei 169,01 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 129.480 Coinbase-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 193,64 USD erreichte der Titel am 17.02.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,57 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Coinbase-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.06.2023 bei 46,45 USD. Abschläge von 72,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Coinbase-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 15.02.2024 legte Coinbase die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Es stand ein EPS von 1,04 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Coinbase noch ein Gewinn pro Aktie von -2,43 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 953,80 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Coinbase 590,34 USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Coinbase am 08.05.2024 präsentieren.

In der Coinbase-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,39 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

