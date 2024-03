Coinbase Aktie News: Coinbase am Freitagnachmittag mit Kurseinbußen

Coinbase im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Coinbase. Zuletzt ging es für die Coinbase-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 3,6 Prozent auf 252,57 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 3,6 Prozent auf 252,57 USD. Zwischenzeitlich weitete die Coinbase-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 249,63 USD aus. Bei 254,21 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 793.133 Coinbase-Aktien umgesetzt.

Am 21.03.2024 markierte das Papier bei 276,38 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Coinbase-Aktie damit 8,61 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.06.2023 bei 46,45 USD. Derzeit notiert die Coinbase-Aktie damit 443,75 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 erhielten Coinbase-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Coinbase am 15.02.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,04 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -2,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 953,80 USD – ein Plus von 51,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Coinbase 629,11 USD erwirtschaftet hatte.

Am 08.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Coinbase veröffentlicht werden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,80 USD je Aktie belaufen.

