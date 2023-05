Coinbase Aktie News: Coinbase reagiert am Nachmittag positiv

Aktien in diesem Artikel Coinbase 54,78 EUR

Die Aktie notierte um 16:08 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 1,8 Prozent auf 57,78 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Coinbase-Aktie bei 58,77 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 56,89 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.850.256 Coinbase-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.08.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 116,30 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Coinbase-Aktie derzeit noch 101,28 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 07.01.2023 auf bis zu 31,55 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Coinbase-Aktie damit 83,14 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Coinbase gewährte am 04.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,34 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,98 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 33,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1.166,44 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 772,53 USD.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Coinbase am 08.08.2023 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -2,743 USD je Aktie in den Coinbase-Büchern.

Urteil in Prozess um Insiderhandel mit Kryptowährungen: Ex-Coinbase-Manager muss für zwei Jahre ins Gefängnis

Coinbase bezeichnet Pepe-Meme als "Hasssymbol": Fans und Anleger fordern zum Boykott der Krypto-Börse auf

Krypto-Exodus: Zwei Krypto-Market Maker ziehen sich aus den USA zurück

