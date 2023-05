Coinbase Aktie News: Coinbase am Vormittag billiger

Aktien in diesem Artikel Coinbase 52,72 EUR

Um 09:19 Uhr ging es für die Coinbase-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 52,26 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Coinbase-Aktie bis auf 52,26 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 52,90 EUR. Von der Coinbase-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.524 Stück gehandelt.

Am 05.08.2022 markierte das Papier bei 114,24 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Coinbase-Aktie mit einem Kursplus von 118,60 Prozent wieder erreichen. Bei 30,05 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.01.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Coinbase-Aktie liegt somit 73,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Coinbase ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Coinbase vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,34 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,98 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 772,53 USD – das entspricht einem Minus von 33,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.166,44 USD in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.08.2023 veröffentlicht.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -2,743 USD je Aktie in den Coinbase-Büchern.

Urteil in Prozess um Insiderhandel mit Kryptowährungen: Ex-Coinbase-Manager muss für zwei Jahre ins Gefängnis

Coinbase bezeichnet Pepe-Meme als "Hasssymbol": Fans und Anleger fordern zum Boykott der Krypto-Börse auf

Krypto-Exodus: Zwei Krypto-Market Maker ziehen sich aus den USA zurück

