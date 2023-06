Coinbase Aktie News: Coinbase am Donnerstagmittag verlustreich

Aktien in diesem Artikel Coinbase 52,01 EUR

Das Papier von Coinbase befand sich um 12:02 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 0,2 Prozent auf 58,00 USD ab. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 14.426 Coinbase-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.08.2022 bei 116,30 USD. 100,52 Prozent Plus fehlen der Coinbase-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.01.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 31,55 USD ab. Abschläge von 45,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 04.05.2023 hat Coinbase in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,34 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,98 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 33,77 Prozent auf 772,53 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1.166,44 USD gelegen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.08.2023 erfolgen.

In der Coinbase-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -2,576 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

