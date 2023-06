Coinbase Aktie News: Coinbase gibt am Nachmittag nach

Aktien in diesem Artikel Coinbase 52,01 EUR

0,17% Charts

News

Analysen

Die Coinbase-Aktie notierte um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 2,1 Prozent auf 56,89 USD. Im Tief verlor die Coinbase-Aktie bis auf 56,73 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 58,98 USD. Zuletzt wechselten 3.370.577 Coinbase-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.08.2022 bei 116,30 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 104,43 Prozent könnte die Coinbase-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.01.2023 bei 31,55 USD. Abschläge von 44,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 04.05.2023 äußerte sich Coinbase zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,34 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,98 USD je Aktie erzielt worden. Coinbase hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 772,53 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 33,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.166,44 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 08.08.2023 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Coinbase im Jahr 2023 -2,576 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie

Ehemaliger SEC-Mitarbeiter warnt Anleger am Kryptomarkt: "Sofort raus aus Krypto-Plattformen"

Kryptowährungen: Im Schatten regulatorischer Razzien bahnt sich ein neues Krypto-Banking-System an

Premiere in der Krypto-Branche: Erstmals erhält ein Unternehmen die SEC-Erlaubnis zur Verwahrung von digitalen Assets

Ausgewählte Hebelprodukte auf Coinbase Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coinbase Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coinbase

Bildquellen: Primakov / Shutterstock.com