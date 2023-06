Coinbase Aktie News: Coinbase verteuert sich am Vormittag

Aktien in diesem Artikel Coinbase 52,01 EUR

Um 09:20 Uhr konnte die Aktie von Coinbase zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,1 Prozent auf 52,90 EUR. Der Kurs der Coinbase-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 53,42 EUR zu. Mit einem Wert von 53,39 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via Tradegate 848 Coinbase-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 114,24 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 115,95 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 06.01.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 30,05 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 43,20 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 04.05.2023 hat Coinbase in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Coinbase vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,34 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,98 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 33,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1.166,44 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 772,53 USD.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Coinbase am 08.08.2023 präsentieren.

2023 dürfte Coinbase einen Verlust von -2,576 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

