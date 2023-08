Coinbase Aktie News: Coinbase verteidigt Stellung am Vormittag

Aktie im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Coinbase. Bei der Coinbase-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im Tradegate-Handel hat das Papier einen Wert von 69,18 EUR.

Die Coinbase-Aktie zeigte sich um 09:21 Uhr stabil und notierte im Tradegate-Handel bei 69,18 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Coinbase-Aktie sogar auf 69,19 EUR. Im Tief verlor die Coinbase-Aktie bis auf 68,90 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 69,19 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 884 Coinbase-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 101,74 EUR erreichte der Titel am 14.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 47,07 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 30,05 EUR. Dieser Wert wurde am 06.01.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Coinbase-Aktie derzeit noch 56,57 Prozent Luft nach unten.

Coinbase gewährte am 04.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,42 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -4,98 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 707,91 USD, gegenüber 808,33 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 12,42 Prozent präsentiert.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Coinbase wird am 07.11.2023 gerechnet.

Analysten gehen davon aus, dass Coinbase 2023 einen Verlust in Höhe von -1,817 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie

So schlagen Sie aus einem Bitcoin-Crash Gewinn

Die reichsten Krypto- und Blockchain-Milliardäre der Welt

Krypto-Versicherungen: Gegen diese Risiken können sich Anleger absichern