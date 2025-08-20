Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase zündet am Abend Kursrakete
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Coinbase. Die Aktionäre schickten das Papier von Coinbase nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 6,9 Prozent auf 320,93 USD.
Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 6,9 Prozent auf 320,93 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die Coinbase-Aktie bei 322,23 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 300,52 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 2.080.603 Coinbase-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 444,59 USD erreichte der Titel am 19.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Coinbase-Aktie 38,53 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 142,59 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Mit einem Kursverlust von 55,57 Prozent würde die Coinbase-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Coinbase 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Coinbase ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 5,14 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Coinbase 0,14 USD je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Coinbase mit einem Umsatz von insgesamt 2,99 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,43 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 109,61 Prozent gesteigert.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Coinbase-Gewinn in Höhe von 7,62 USD je Aktie aus.
