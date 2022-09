Coinbase Aktie News: Coinbase am Nachmittag im Tiefenrausch

Aktien in diesem Artikel Coinbase 66,79 EUR

-7,75% Charts

News

Analysen

Die Coinbase-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 7,8 Prozent im Minus bei 66,62 EUR. Der Kurs der Coinbase-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 66,62 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 67,92 EUR. Zuletzt wechselten 15.785 Coinbase-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.11.2021 bei 318,50 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 79,08 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 12.05.2022 gab der Anteilsschein bis auf 39,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Coinbase-Aktie 68,66 Prozent sinken.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Coinbase am 09.08.2022. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -4,98 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Coinbase ein EPS von 6,42 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 808,33 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 63,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.227,96 USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.11.2022 erfolgen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2022 ein Verlust in Höhe von -11,530 USD je Coinbase-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie

Neues Spar-Abo von Netflix: Keine Krypto-Werbung erlaubt

Nach NFT-Auktion: Hacker stehlen 119,2 Ethereum Spendengelder aus Bill Murrays Wallet

Was sind eigentlich Aktien-Token?

Ausgewählte Hebelprodukte auf Coinbase Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coinbase Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coinbase

Bildquellen: Burdun Iliya / Shutterstock.com