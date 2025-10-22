Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase bricht am Abend ein

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Coinbase. Zuletzt fiel die Coinbase-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 7,8 Prozent auf 312,10 USD ab.

Die Coinbase-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 7,8 Prozent auf 312,10 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Coinbase-Aktie bis auf 310,52 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 333,88 USD. Von der Coinbase-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.810.644 Stück gehandelt.

Am 19.07.2025 markierte das Papier bei 444,59 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 42,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 142,59 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 54,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Coinbase-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Coinbase veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 5,14 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Coinbase 0,14 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Coinbase im vergangenen Quartal 2,99 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 109,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Coinbase 1,43 Mrd. USD umsetzen können.

Am 30.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Coinbase veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Experten taxieren den Coinbase-Gewinn für das Jahr 2025 auf 7,76 USD je Aktie.

