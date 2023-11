Coinbase Aktie News: Coinbase gibt am Mittwochvormittag ab

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Coinbase gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Coinbase-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 1,4 Prozent auf 95,44 EUR ab.

Bei 101,74 EUR markierte der Titel am 14.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,60 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 30,05 EUR. Dieser Wert wurde am 06.01.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Coinbase-Aktie derzeit noch 68,52 Prozent Luft nach unten.

Am 02.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Coinbase ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -2,43 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 674,15 USD – das entspricht einem Zuwachs von 14,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 590,34 USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.02.2024 veröffentlicht.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Coinbase-Verlust in Höhe von -1,028 USD je Aktie aus.

