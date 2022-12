Coinbase Aktie News: Coinbase am Vormittag billiger

Aktien in diesem Artikel Coinbase 33,29 EUR

Die Aktie notierte um 09:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 33,50 EUR. Die Abwärtsbewegung der Coinbase-Aktie ging bis auf 33,50 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 33,50 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 277 Coinbase-Aktien umgesetzt.

Am 27.12.2021 markierte das Papier bei 246,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 86,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.12.2022 bei 32,65 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 03.11.2022 lud Coinbase zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Das EPS wurde auf einen Verlust von -2,43 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,62 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Coinbase in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 55,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 590,34 USD. Im Vorjahresviertel waren 1.311,91 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.02.2023 veröffentlicht.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Coinbase 2022 einen Verlust in Höhe von -11,717 USD ausweisen wird.

