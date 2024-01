Coinbase Aktie News: Coinbase am Dienstagmittag auf rotem Terrain

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Coinbase. Die Coinbase-Aktie musste zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 4,9 Prozent auf 121,90 USD.

Die Coinbase-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 12:04 Uhr mit Abschlägen von 4,9 Prozent bei 121,90 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 163.803 Coinbase-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 187,39 USD erreichte der Titel am 29.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 53,72 Prozent Plus fehlen der Coinbase-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.06.2023 (46,45 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 61,89 Prozent könnte die Coinbase-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Coinbase am 02.11.2023. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -2,43 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 674,15 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 590,34 USD in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Coinbase am 21.02.2024 präsentieren.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,771 USD je Coinbase-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie

Cathie Wood schmeißt NASDAQs Coinbase-Aktien in großem Stil aus ARK Invest-ETFs - doch diese Aktie ist jetzt top

Von der Politik zur Blockchain: Trump macht bei NFTs Kasse - Ethereum im Wert von 2,4 Millionen US-Dollar verschoben

NASDAQ-Titel Tesla-Aktie zugekauft: ARK-Investorin Cathie Wood nutzt Kursschwäche und erhöht Tesla-Beteiligung