Coinbase Aktie News: Coinbase gibt am Freitagvormittag nach

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Coinbase.

Die Coinbase-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 09:21 Uhr um 2,0 Prozent auf 154,74 EUR ab. In der Spitze büßte die Coinbase-Aktie bis auf 153,02 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 157,00 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 4.178 Coinbase-Aktien umgesetzt.

Bei 179,98 EUR markierte der Titel am 16.02.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 16,31 Prozent könnte die Coinbase-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.06.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 42,60 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 72,47 Prozent könnte die Coinbase-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023.

Am 15.02.2024 äußerte sich Coinbase zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,04 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -2,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 953,80 USD – ein Plus von 51,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Coinbase 629,11 USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Coinbase am 08.05.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,39 USD je Coinbase-Aktie belaufen.

