Coinbase Aktie News: Coinbase am Vormittag im Plus

Das Papier von Coinbase konnte um 09:13 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,8 Prozent auf 56,85 EUR. Kurzfristig markierte die Coinbase-Aktie bei 57,48 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 57,11 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 3.073 Coinbase-Aktien den Besitzer.

Am 05.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 114,24 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Coinbase-Aktie damit 50,24 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 06.01.2023 Kursverluste bis auf 30,05 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Coinbase-Aktie derzeit noch 47,15 Prozent Luft nach unten.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Coinbase am 04.05.2023. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,34 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,98 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 772,53 USD in den Büchern – ein Minus von 33,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Coinbase 1.166,44 USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Coinbase am 08.08.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -2,741 USD je Coinbase-Aktie.

Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie

