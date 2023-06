Coinbase Aktie News: Coinbase am Freitagnachmittag mit Kursabschlägen

Aktien in diesem Artikel Coinbase 56,25 EUR

8,34% Charts

News

Analysen

Die Coinbase-Aktie wies um 16:08 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 56,64 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Coinbase-Aktie bis auf 55,75 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 56,85 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 1.572.971 Coinbase-Aktien umgesetzt.

Am 05.08.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 116,30 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 105,33 Prozent Plus fehlen der Coinbase-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 07.01.2023 auf bis zu 31,55 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 44,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Coinbase am 04.05.2023. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,34 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Coinbase ein EPS von -1,98 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 33,77 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 772,53 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 1.166,44 USD in den Büchern gestanden.

Am 08.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,576 USD je Coinbase-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie

EU-Regelwerk für den Kryptosektor: MiCA-Verordnung in Amtsblatt veröffentlicht

Ehemaliger SEC-Mitarbeiter warnt Anleger am Kryptomarkt: "Sofort raus aus Krypto-Plattformen"

Kryptowährungen: Im Schatten regulatorischer Razzien bahnt sich ein neues Krypto-Banking-System an

Ausgewählte Hebelprodukte auf Coinbase Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coinbase Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coinbase

Bildquellen: Primakov / Shutterstock.com