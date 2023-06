Coinbase Aktie News: Coinbase am Freitagvormittag mit roten Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Coinbase 56,25 EUR

8,34% Charts

News

Analysen

Die Coinbase-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:07 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 51,88 EUR. Die Abwärtsbewegung der Coinbase-Aktie ging bis auf 51,69 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 52,01 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 529 Coinbase-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 05.08.2022 auf bis zu 114,24 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 120,20 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 06.01.2023 Kursverluste bis auf 30,05 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 42,09 Prozent würde die Coinbase-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Coinbase veröffentlichte am 04.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,34 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,98 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 772,53 USD – das entspricht einem Abschlag von 33,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.166,44 USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 08.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -2,576 USD je Aktie in den Coinbase-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie

EU-Regelwerk für den Kryptosektor: MiCA-Verordnung in Amtsblatt veröffentlicht

Ehemaliger SEC-Mitarbeiter warnt Anleger am Kryptomarkt: "Sofort raus aus Krypto-Plattformen"

Kryptowährungen: Im Schatten regulatorischer Razzien bahnt sich ein neues Krypto-Banking-System an

Ausgewählte Hebelprodukte auf Coinbase Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coinbase Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coinbase

Bildquellen: Burdun Iliya / Shutterstock.com