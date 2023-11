Coinbase Aktie News: Coinbase am Donnerstagvormittag mit grünen Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Coinbase. Die Coinbase-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 109,43 USD.

Die Coinbase-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 01:59 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 109,43 USD. Im Tageshoch stieg die Coinbase-Aktie bis auf 109,99 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 106,17 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 10.356.518 Coinbase-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (114,43 USD) erklomm das Papier am 15.07.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,57 Prozent über dem aktuellen Kurs der Coinbase-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 07.01.2023 Kursverluste bis auf 31,55 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 71,17 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Coinbase am 02.11.2023 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Coinbase ebenfalls -2,43 USD je Aktie eingebüßt. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,20 Prozent auf 674,15 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 590,34 USD in den Büchern gestanden.

Am 21.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Coinbase veröffentlicht werden.

Laut Analysten dürfte Coinbase im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -1,028 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

