Coinbase Aktie News: Coinbase verbilligt sich am Dienstagnachmittag

Um 04:22 Uhr ging es für die Coinbase-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 49,70 EUR. Die Abwärtsbewegung der Coinbase-Aktie ging bis auf 49,64 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 51,03 EUR. Zuletzt wechselten 15.629 Coinbase-Aktien den Besitzer.

Bei 189,20 EUR erreichte der Titel am 10.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 73,73 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 29,96 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Coinbase-Aktie liegt somit 65,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 03.11.2022 äußerte sich Coinbase zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -2,43 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 1,62 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 55,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 590,34 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.311,91 USD US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 23.02.2023 terminiert.

Analysten gehen davon aus, dass Coinbase 2022 einen Verlust in Höhe von -11,869 USD je Aktie ausweisen dürften.

Bildquellen: Primakov / Shutterstock.com