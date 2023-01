Coinbase Aktie News: Coinbase am Vormittag mit Kursabschlägen

Aktien in diesem Artikel Coinbase 50,80 EUR

Um 09:22 Uhr fiel die Coinbase-Aktie. Im Frankfurt-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 51,15 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Coinbase-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 50,81 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 50,81 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Coinbase-Aktien beläuft sich auf 1.500 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.02.2022 bei 189,00 EUR. Der aktuelle Kurs der Coinbase-Aktie ist somit 72,94 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 30,00 EUR fiel das Papier am 28.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 70,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 03.11.2022 hat Coinbase in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,43 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,62 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Coinbase in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 55,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 590,34 USD im Vergleich zu 1.311,91 USD im Vorjahresquartal.

Die Coinbase-Bilanz für Q4 2022 wird am 23.02.2023 erwartet.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Coinbase-Verlust in Höhe von -11,869 USD je Aktie aus.

