Coinbase Aktie News: Coinbase am Nachmittag fester

Um 16:08 Uhr ging es für das Coinbase-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 2,3 Prozent auf 67,80 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Coinbase-Aktie bei 68,54 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 64,08 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Coinbase-Aktien beläuft sich auf 10.605.716 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.03.2022 bei 206,79 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 67,21 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.01.2023 bei 31,55 USD. Der derzeitige Kurs der Coinbase-Aktie liegt somit 114,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Coinbase ließ sich am 21.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -2,46 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Coinbase ein Ergebnis je Aktie von 3,32 USD vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 74,82 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2.498,46 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 629,11 USD.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.05.2023 veröffentlicht.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --3,960 USD je Coinbase-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Burdun Iliya / Shutterstock.com