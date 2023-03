Coinbase Aktie News: Coinbase am Freitagvormittag mit positiven Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Coinbase 61,66 EUR

0,42% Charts

News

Analysen

Die Coinbase-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 09:21 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 67,01 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 17.256 Coinbase-Aktien umgesetzt.

Bei 206,79 USD markierte der Titel am 30.03.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 67,60 Prozent könnte die Coinbase-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 31,55 USD erreichte der Anteilsschein am 07.01.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 112,39 Prozent.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Coinbase am 21.02.2023. Das EPS wurde auf einen Verlust von -2,46 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 3,32 USD je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 74,82 Prozent auf 629,11 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.498,46 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte Coinbase am 10.05.2023 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Coinbase 2023 einen Verlust in Höhe von -3,960 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie

Millionen-Investment: Cathie Woods ARK Invest legt neuen Krypto-Fonds auf

Krypto-Kritikerin Molly White: Finanzierung von Krypto-Projekten nach Banken-Kollaps gefährdet

Jeder Kryptowährungs-Enthusiast sollte sie kennen: 3 wichtige Krypto-Maximen rund um BTC, ETH & Co.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Coinbase Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coinbase Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coinbase

Bildquellen: Primakov / Shutterstock.com