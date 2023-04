Coinbase Aktie News: Coinbase verteidigt am Mittag Vortagesniveau

Aktien in diesem Artikel Coinbase 53,36 EUR

Anleger zeigten sich um 12:02 Uhr bei der Coinbase-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ Bsc-Handel nahezu unverändert bei 58,99 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 20.870 Coinbase-Aktien.

Am 23.04.2022 markierte das Papier bei 141,20 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 58,22 Prozent Plus fehlen der Coinbase-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.01.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 31,55 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 86,97 Prozent.

Am 21.02.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,46 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 3,32 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 74,82 Prozent auf 629,11 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2.498,46 USD gelegen.

Coinbase dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 04.05.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q1 2024-Ergebnisse wird von Experten am 08.05.2024 erwartet.

In der Coinbase-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -3,868 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

