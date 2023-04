Coinbase Aktie News: Coinbase am Montagnachmittag mit Abschlägen

Aktien in diesem Artikel Coinbase 49,99 EUR

Das Papier von Coinbase befand sich um 16:08 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 3,6 Prozent auf 56,94 USD ab. Bei 56,44 USD markierte die Coinbase-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 58,91 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Von der Coinbase-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.763.503 Stück gehandelt.

Am 23.04.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 141,20 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 59,67 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.01.2023 Kursverluste bis auf 31,55 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 80,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Coinbase ließ sich am 21.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,46 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 3,32 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Coinbase in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 74,82 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 629,11 USD. Im Vorjahresviertel waren 2.498,46 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.05.2023 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2024 rechnen Experten am 08.05.2024.

Laut Analysten dürfte Coinbase im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -3,868 USD einfahren.

