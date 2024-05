Coinbase Aktie News: Coinbase reagiert am Freitagnachmittag positiv

Coinbase im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Coinbase. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 2,2 Prozent auf 223,60 USD zu.

Die Coinbase-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 2,2 Prozent im Plus bei 223,60 USD. Die Coinbase-Aktie zog in der Spitze bis auf 227,18 USD an. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 221,03 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 304.852 Coinbase-Aktien.

Bei 283,33 USD markierte der Titel am 26.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 26,71 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.06.2023 (46,45 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Coinbase-Aktie 381,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Coinbase 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Coinbase am 02.05.2024. In Sachen EPS wurden 4,84 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Coinbase -0,34 USD je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Coinbase im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 201,18 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,33 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 772,53 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Coinbase am 06.08.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 7,13 USD je Coinbase-Aktie.

