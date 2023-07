Coinbase Aktie News: Coinbase am Nachmittag mit roter Tendenz

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Coinbase. Die Aktionäre schickten das Papier von Coinbase nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,9 Prozent auf 96,87 USD.

Die Aktie notierte um 16:08 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 3,9 Prozent auf 96,87 USD. Das bisherige Tagestief markierte Coinbase-Aktie bei 95,70 USD. Mit einem Wert von 99,27 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 3.604.280 Coinbase-Aktien umgesetzt.

Am 05.08.2022 markierte das Papier bei 116,30 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 20,06 Prozent könnte die Coinbase-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 31,55 USD erreichte der Anteilsschein am 07.01.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 67,43 Prozent.

Coinbase ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,34 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,98 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Coinbase hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 772,53 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 33,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.166,44 USD erwirtschaftet worden waren.

Am 03.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Coinbase veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 06.08.2024.

2024 dürfte Coinbase einen Verlust von -1,817 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

