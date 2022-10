Coinbase Aktie News: Coinbase gewinnt am Vormittag

Aktien in diesem Artikel Coinbase 66,28 EUR

Um 09:22 Uhr stieg die Coinbase-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 3,6 Prozent auf 67,21 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Coinbase-Aktie bei 67,99 EUR. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 67,99 EUR. Bisher wurden via Frankfurt 726 Coinbase-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.11.2021 markierte das Papier bei 318,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 78,86 Prozent Plus fehlen der Coinbase-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,00 EUR. Dieser Wert wurde am 12.05.2022 erreicht. Mit Abgaben von 68,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Coinbase am 09.08.2022 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -4,98 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 6,42 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Coinbase in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 63,72 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 808,33 USD im Vergleich zu 2.227,96 USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 03.11.2022 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von Coinbase rechnen Experten am 07.11.2023.

Der Verlust 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -11,591 USD je Coinbase-Aktie belaufen.

MasterCard will mit neuer Software gegen Krypto-Betrug vorgehen

Coinbase-CEO: Stablecoins der Zukunft werden an Verbraucherpreisindex gekoppelt sein - und nicht mehr an Fiatwährungen

Nach anfänglicher Kritik: Ein Umdenken gegenüber Bitcoin & Co in der Finanzbranche hat längst begonnen

