Coinbase Aktie News: Coinbase am Donnerstagvormittag in Grün

Aktien in diesem Artikel Coinbase 43,93 EUR

0,86% Charts

News

Analysen

Um 09:22 Uhr wies die Coinbase-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,1 Prozent auf 44,49 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Coinbase-Aktie sogar auf 44,49 EUR. Mit einem Wert von 44,49 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 116 Coinbase-Aktien umgesetzt.

Am 30.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 291,00 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Coinbase-Aktie derzeit noch 84,71 Prozent Luft nach oben. Bei 39,50 EUR fiel das Papier am 12.05.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,63 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Coinbase am 03.11.2022 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,43 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,62 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 590,34 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 55,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.311,91 USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.02.2023 erfolgen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Coinbase 2022 einen Verlust in Höhe von -11,737 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie

Coinbase, Binance & Co: Diese Kryptofirmen hatten Geld bei FTX

So ist Cathie Woods ARK Innovation ETF vom Krypto-Crash betroffen

Krypto-Ambitionen: Google Cloud jetzt mit Blockchain-Engagement

Ausgewählte Hebelprodukte auf Coinbase Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coinbase Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coinbase

Bildquellen: Burdun Iliya / Shutterstock.com