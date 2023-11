Coinbase Aktie News: Coinbase am Freitagmittag freundlich

Coinbase im Blick

Die Aktie von Coinbase gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Coinbase-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 110,00 USD nach oben.

Die Coinbase-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 12:02 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 110,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 37.834 Coinbase-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 114,43 USD erreichte der Titel am 15.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,03 Prozent. Am 07.01.2023 gab der Anteilsschein bis auf 31,55 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 71,32 Prozent würde die Coinbase-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Coinbase ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Coinbase ebenfalls -2,43 USD je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite standen 674,15 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 590,34 USD umgesetzt.

Die Coinbase-Bilanz für Q4 2023 wird am 21.02.2024 erwartet.

2023 dürfte Coinbase einen Verlust von -1,028 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

