Coinbase Aktie News: Coinbase am Freitagnachmittag im Plus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Coinbase. Das Papier von Coinbase legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 2,8 Prozent auf 112,35 USD.

Um 16:08 Uhr konnte die Aktie von Coinbase zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 2,8 Prozent auf 112,35 USD. Die Coinbase-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 112,51 USD aus. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 108,45 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 2.720.088 Coinbase-Aktien den Besitzer.

Am 15.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 114,43 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,85 Prozent hinzugewinnen. Am 07.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 31,55 USD. Der aktuelle Kurs der Coinbase-Aktie ist somit 71,92 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 02.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -2,43 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde auf 674,15 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 590,34 USD umgesetzt worden waren.

Coinbase wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 21.02.2024 vorlegen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -1,028 USD je Coinbase-Aktie.

