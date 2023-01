Coinbase Aktie News: Coinbase mit herben Abschlägen am Mittwochmittag

Aktien in diesem Artikel Coinbase 47,51 EUR

Die Aktie notierte um 12:04 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 6,3 Prozent auf 47,54 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Coinbase-Aktie bisher bei 47,50 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 48,15 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.880 Coinbase-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 10.02.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 189,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Coinbase-Aktie 74,88 Prozent zulegen. Am 06.01.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 29,96 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Coinbase-Aktie derzeit noch 58,66 Prozent Luft nach unten.

Coinbase veröffentlichte am 03.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,43 USD. Im Vorjahresquartal hatten 1,62 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 55,00 Prozent auf 590,34 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.311,91 USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Coinbase am 21.02.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 21.02.2024.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2022 ein EPS von --11,869 USD je Coinbase-Aktie.

